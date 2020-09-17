شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين بتهمة السطو على المنازل وسرقة محتوياتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم.

وتمثلت جرائمهم في السطو على المنازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات، قدرت قيمتها بحوالي 140000 ريال.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.