"أنصار الله": 34 غارة جوية للتحالف استهدفت 4 محافظات

© Sputnik . Pavel Lvov القاهرة، 16 سبتمبر - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة الحوثيين، إن طيران التحالف العربي جدد قصف محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بـ 20 غارة توزعت بـ11 غارة على مديريات الجوبة ورحبة وماهلية جنوبي مأرب. وأكدت "المسيرة" أن الطيران قام بـ 9 غارات على مديريات مجزر ومدغل وصرواح شمال وغرب مأرب، وذلك غداة تعرضها إلى 16 غارة. وأضاف أن التحالف نفذ 7 غارات جوية على محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت الجمارك ومنطقة المزرق في مديرية حرض. وأشار إلى تعرض محافظتي الجوف وصعدة الحدوديتين مع السعودية، إلى 7 غارات جوية، طالت 6 غارات منها مديرية خب والشعف شرقي الجوف، فيما استهدفت غارة مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

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