اليمن... تفجير سيارة الناشط السياسي مصطفى المنصوري

وقالت صحيفة "عدن الغد" إنه تم تفجير سيارة المنصوري للتفجير أمام منزله بالشيخ عثمان بعدن، والحق التفجير أضرارا بالغة بالسيارة.

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في سياق آخر، كانت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة الجماعة في محافظات مأرب وحجة والجوف وصعدة في اليمن.

وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة الحوثيين، إن طيران التحالف العربي جدد قصف محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بـ 20 غارة توزعت بـ11 غارة على مديريات الجوبة ورحبة وماهلية جنوبي مأرب.

وأكدت "المسيرة" أن الطيران قام بـ 9 غارات على مديريات مجزر ومدغل وصرواح شمال وغرب مأرب، وذلك غداة تعرضها إلى 16 غارة.

وأضاف أن التحالف نفذ 7 غارات جوية على محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت الجمارك ومنطقة المزرق في مديرية حرض.