شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضى يوضح آثار ملف فساد ناصر الخليفى على قطر واستضافتها لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن بدرة، الناقد الرياضى، إن جلسات محاكمة ناصر الخليفى، رئيس مجموعة بى إن سبورت، أمام القضاء السويسرى، هو جزء من حلقات الفساد التي يتورط فيها النظام القطرى بشكل كبير، حيث يتورط النظام القطرى عبر ممثله ناصر الخليفى في العديد من وقائع الرشاوى والفساد.

وأضاف الناقد الرياضى، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ناصر الخليفى متورط فى رشاوى مع الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم الذى اعترف بتلقيه رشاوى من الخليفى وهو ما سيساهم فى إدارة رئيس مجموعة بي إن سبورت.

ولفت إلى أنه حال إدانة ناصر الخليفى بقضية الرشاوى والفساد سيكون له تأثير كبير على استضافة كأس العالم 2022، خاصة مع تصريحات رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم بأن الاتحاد لن يسمح بأى فساد خلال الفترة الراهنة، وهو ما قد يؤدى إلى سحب حق استضافة قطر لكأس العالم.