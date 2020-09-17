الجيش الليبى يعلن مقتل أمير تنظيم "داعش" فى ليبيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مقتل أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا المدعو "أبو عبدالله الليبي"، خلال تعامل للجيش الليبي مع إحدى الخلايا الإرهابية.

وقال المسماري - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم /الأربعاء/ -: إن منطقة الجنوب الغربي تتعرض لخروقات من قبل التنظيمات "الإرهابية"، وتعامل الجيش الوطني الليبي تعامل مع عدة تجمعات.. حيث وردت معلومات للقيادة العامة عن تحرك خلية إرهابية إلى منطقة سبها، فيما وضع الجيش الليبي خطة لاقتحام الحي الذي تختبئ به الخلية.. واستمرت المعركة 7 ساعات متواصلة، وأسفرت عن مقتل 9 عناصر واعتقال امرأتين.

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من ناحية أخرى، أفادت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن وحدات عسكرية حسمت معركة حي عبدالكافي في مدينة سبها وقضت بالكامل على خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، موضحة أن تأخر حسم المعركة كان لتحصن الخلية بشكل كامل ولاستخدامها الأساليب الانتحارية وتلغيمها كافة مواقعها ولتسليحها بالعتاد المتطور.



يذكر أن الجيش الوطني الليبي كان قد أكد قبل شهر، أن وحداته تمكنت من القضاء على خلية تابعة لتنظيم داعش، كانت تجهز لمهاجمة مواقع نفطية جنوبي البلاد، وقال مسؤول عسكري من عمليات المنطقة الجنوبية في القيادة العامة للجيش وقتها، إن مجموعة داعش التي تم القضاء عليها في بلدة "غدوة" كانت تخطط لمهاجمة مرافق نفطية مهمة في الجنوب.