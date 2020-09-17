شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكية يلتقى وزير الدولة الإماراتى للشؤون المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين يلتقي وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن اللقاء تناول التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن جائحة فيروس كورونا دفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن ثلاثة تريليونات دولار في أول 11 شهرا من السنة المالية 2020، وهو ما يزيد على ضعفي الرقم القياسي السابق لعام بأكمله.