شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: تسجيل 1692 إصابة جديدة بكورونا و 38 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1692 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 92016 حالة في المغرب.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2203795 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي، موضحة أن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1686 حالة، وتم التأكد من 1921 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 72968.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.