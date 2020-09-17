المغرب تسجل 1692 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 90 ألفا و324 حالة .

وأوضحت الصحة المغربية، في بيان اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 2 مليون و203 الآف و795 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب .



وأضافت الصحة في بيانها، أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 1686 حالة، كما تم تسجيل 1921 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 72 ألفا و968 حالة.