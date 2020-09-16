شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 3 أفراد إثر انقلاب مركبة في الباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حادث انقلاب مركبة في منطقة الباحة، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغا عن وقوع حادث انقلاب مركبة.

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وأضاف الزهراني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: “ورد بلاغاً عن الحادث الساعة 17:19 مساء اليوم في بطاط بمحافظة المخواة”.

وأشار إلى أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالة وفاة بالموقع وإصابتين خطيرتين وتم التدخل إسعافياً ونقلهما إلى مستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لتلقي العلاج.