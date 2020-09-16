شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إطلاق تحديث «نظام iOS14» الجديد لأجهزة الآيفون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق شركة آبل لتحديث iOS14 رسمياً لأجهزة الآيفون. وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا لم يصلك التحديث الآن انتظر دقائق وجرب مرة ثانية”. يذكر أن من مزايا نظام iOS14 الجديد لآيفون ما يلي: – ميزة عدم الإزعاج أثناء الاتصال. Advertisements – ميزة مكتبة التطبيقات، للتعامل مع التطبيقات بطريقة سهلة حيث تم ترتيبها على شكل قوائم سهل التعامل والوصول إليها. – ميزة الودجت وأيضا الاطلاع على التفاصيل في الودجت حتى لو كان الجهاز مغلقاً. – إمكانية تصغير مقاطع الفيديو والتعامل أو تصفح الجوال. – تطبيق الترجمة الخاص لآبل والمنافس بشكل كبير لتطبيق جوجل للترجمة من العربية للإنجليزية أو أي لغة. – خاصية التعرف على الأصوات وهي خاصية مفيدة جدا لضعاف السمع.

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