غانتس يبعث رسالة جديدة إلى "حماس" 

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، بأن غانتس قد هدد حركة حماس خلال زيارته لفرقة غزة، اليوم، قائلا: إذا استمرت حماس في إطلاق الصواريخ، فإن ردود أفعال الليلة الماضية مجرد غيض من فيض.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لن تقبل مرة أخرى بإطلاق صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف، مهددا برد قاس إذا لم يعد الهدوء إلى المنطقة، مدعيا أنه "بينما تسير إسرائيل نحو مستقبل أفضل وأكثر أمانا، تتخلى قيادة حماس عن مستقبل أطفال غزة".

وأوضحت القناة العبرية أن غانتس قد زار فرقة غزة على خلفية التوترات في المنطقة، حيث أجرى حالة من تقييم للوضع في أعقاب الأحداث الأمنية التي وقعت الليلة الماضية في مستوطنات غلاف غزة.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي حركة حماس بالتزام الهدوء، مهددا بأنه "إذا استمر إطلاق النار، فإن ردود أفعال الليلة الماضية ستكون مجرد قمة جبل الجليد".

وشهد فجر اليوم قصفا متبادلا بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في أعقاب إصابة 6 مستوطنين نتيجة سقوط صاروخ على بلدة أشدود.