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وأشار زكريا، فى بيان أصدره اليوم، فى إطار العمل على مواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد، والآثار المترتبة على ذلك، والتي كان من أهمها تخفيض نسبة حضور العاملين، بجميع الشركات، للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة العاملين، والحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه قد تقرر العودة إلى استئناف العمل بالشركة القابضة لمصر للطيران، وجميع الشركات لتابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20 سبتبمر 2020 مع اللالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على انتظام العمل ورفع معدلات الأداء بجميع الشركات.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "مصر للطيران" تستأنف العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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