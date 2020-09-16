السودان.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 118

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلن السودان، الأربعاء، ارتفاع قتلى السيول والفيضانات بالبلاد، إلى 118 منذ بداية الخريف في يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية السودانية، أن جملة الأضرار منذ بداية الخريف بلغت 118 وفاة و54 إصابة.

وأضافت الوزارة: "بلغت جملة المنازل المتضررة 97 ألفا و804، بينها 40 ألفا و220 كليا، و57 ألفا و584 جزئيا".

كما أشارت إلى تضرر 97 ألفا و791 فدانا زراعيا، ونفوق 5 آلاف و950 من رؤوس المواشي.



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وحتى الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السودانية أن 114 شخصا لقوا حتفهم، فيما بلغ عدد المنازل المتضررة نحو 86 ألفا، إضافة إلى تضرر 43 ألفا و616 فدانا زراعيا، ونفوق 5 آلاف و482 رؤوس ماشية جراء السيول والفيضانات.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) عن شهود عيان قولهم: "المياه تسببت في هدم 300 منزل وتدمير أكثر من 2000 مزرعة، في منطقة فوربرنقا بولاية غرب دارفور".

وأعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، لمدة 3 شهور، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.