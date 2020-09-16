تركيا تدعو أرمينيا لانسحاب فوري من أراضي أذربيجان المحتلة

أنقرة/ الخليج 365

دعت تركيا أرمينيا إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والانسحاب بشكل فوري من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم كران خلال ندوة عبر الفيديو نظمت، الأربعاء، تحت عنوان "الاستقطاب الجيوسياسي الإقليمي والعلاقات التركية الأذربيجانية".

وأشار إلى أن "السياسات العدوانية لأرمينيا تعتبر أكبر عائق أمام الاستقرار في المنطقة".

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وأكد أن "تركيا تقدم الدعم من أجل حل مسألة احتلال أرمينيا لإقليم قره باغ الأذربيجاني بالطرق السلمية بما يتلاءم مع القانون الدولي وفي إطار وحدة أراضي أذربيجان".

وأردف: "يجب على أرمينيا الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والانسحاب الفوري من الأراضي الأذربيجانية المحتلة".

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" (5 محافظات)، و5 محافظات أخرى (غرب)، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

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