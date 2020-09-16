المطبعون "إلى مزبلة التاريخ".. قصيدة تونسية يطاردها "فيسبوك"

تونس/ مروى الساحلي/ الخليج 365

قالت مريم الطرابلسي، وهي شاعرة تونسية شابة، الأربعاء، إن قصيدتها "إلى مزبلة التاريخ"، التي تندد بقادة الأنظمة العربية المطبعين مع إسرائيل، تتعرض لعملية حذف متكررة من طرف إدارة "فيسبوك".

رواج القصيدة وضيق البعض بها وإبلاغ إدارة "فيسبوك" بأنها تتضمن انتهاكات لميثاق النشر، يأتي في ظل غضب شعبي عربي واسع؛ جراء توقيع الإمارات والبحرين، الثلاثاء، اتفاقيتين في واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وعبرت مريم (17 عاما)، في حديث مع الخليج 365، عن استنكارها للحذف المتكرر لقصيدتها على "فيسبوك"، قائلة: "ما عساني أن أفعل إذا جاءت بنات أفكاري مصحوبة بآلامي.. أتعرض لتهديدات عبر الفيسبوك، لكن لن أتنازل عن أفكاري ومبادئي".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من إدارة "فيسبوك".

مريم نشرت القصيدة تنديدا بالمطبعين الجدد مع إسرائيل، لكنها كتبتها قبل شهور، وتحديدا حين أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، خطة لتسوية سياسية مجحفة بحق الفلسطينيين، تُعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأوضحت: "كتبت القصيدة ليلة إعلان صفقة القرن، أو بالأحرى صفقة العار، وعرضتها على السفارة الفلسطينية في تونس، وأمضيت عقدا لعرضها على القنوات الفلسطينية، إلا أنها لم تُبث".

وتابعت أن "خبر التطبيع الأليم جعلني أنشر القصيدة على صفحتي الرسمية، وحققت نسب مشاهدة كبيرة، نظرا لما تحمله من غضب وأمل في آن واحد".

وشددت على أن القصيدة "تلخص الاحتلال (الإسرائيلي) الغاشم، الذي تتعرض له فلسطين، وما تعانيه من اغتصاب للأرض والعرض".

ومريم شاعرة وطالبة في مرحلة التعليم الثانوي، وترى رغم صغر سنها أنها "متشبعة بالقيم والمبادئ، وتحمل مفاهيم القضية الفلسطينية، وتعرف معاناة ومآسي الفلسطينيين".

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وتابعت: "الشعر هو صوت الشباب الذي به ستتحرر العقول والأراضي.. وأكثر بيت في القصيدة يلخص الوضع الراهن في العالم العربي، هو: تعرفون الخونة رؤساء أغبياء أكثر الناس خبثا ودهاء.. الناس زاروا المريخ وأنتم إلى مزبلة التاريخ".

وقالت مريم إن "فسطين تحتاج إلى مقاومة فلسطينية- فلسطينية (تقصد إنهاء الانقسام الفلسطيني) مع دعم من الشعوب الأحرار".

وتشكلت بالفعل، مؤخرا، "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية" من القوى والفصائل الفلسطينية، وأصدرت بيانها الأول، وحظي باستجابة عبر احتجاجات شعبية شهدتها مدن فلسطينية وعربية، بالتزامن مع توقيع اتفاقي الثلاثاء.

وختمت مريم حديثها بتفاؤل بمستقبل الفلسطينيين قائلة: "محال دوام الحال، وسيشع النور بعد الظلام، وستشرق شمس السلام، وستتحرر فلسطين."

ويطالب الفلسطينيون الحكام العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة، وهي مقترح سعودي تبنته القمة العربية ببيروت عام 2002، حيث ترفض إسرائيل مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وتريد "السلام مقابل السلام".

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبوظبي والمنامة "قرارا سياديا".

وانضمت الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

وخلافا للحال بالنسبة للبلدين الخليجيين، تمتلك مصر والأردن حدودا مشتركة مع إسرائيل، وسبق وأن احتلت الأخيرة أراضٍ من الدولتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.