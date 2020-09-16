- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة لغسيل اليدين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، على أهمية غسل اليدين بطريقة صحيحة للوقاية من تفشي كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إن غسل اليدين هو أهم أسلوب يجب عليك اتباعه لوقايتك ووقاية أحبابك من الفيروسات”.
ونشرت وزارة الصحة إنفوجرافيك توعوي شرحت من خلاله بالتفصيل الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من الفيروسات ومنها فيروس كورونا.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل (672) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1092) حالة، ووفاة 33 .
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (326930) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (305022) حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر للوقاية من كورونا.. «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة لغسيل اليدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.