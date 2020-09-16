شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتمكن من أسر 5 عناصر حوثية فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات اليمنية بجبهة جبال مراد فى محافظة مأرب، من أسر 5 عناصر من الحوثيين خلال تصديها لهجوم شنته الحوثيين فى المنطقة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن وحدات من القوات الحكومية اليمنية مسنودة برجال من قبائل مراد فى مأرب تصدت لهجوم شنه الحوثيون بجبهة جبل مراد فى منطقة الأوشال بالمحافظة، وأسرت 5 من جماعة الحوثي.

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وذكرت وكالة الصحافة اليمنية نقلا عن مصدر عسكرى أن قوات الجيش اليمنى واللجان الشعبية تمكنت من التقدم تجاه غرب مديرية جبل مراد بمأرب بعد معارك شرسة ضد قوات التحالف العربى بقيادة السعودية وأن المعارك ما زالت تدور بين الطرفين فى جبهة الجبل.