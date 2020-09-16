شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب العراقى يصل الكويت في زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، مساء اليوم الاربعاء، الى دولة الكويت في زيارة رسمية.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع ، إن "رئيس مجلس النواب العراقى وصل، قبل قليل، الى الكويت"، مشيراً الى أن "الزيارة هي رسمية".
ومن المقرر أن يلتقى الحلبوسي ، عددا من المسؤولين الكويتيين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب العراقى يصل الكويت في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.