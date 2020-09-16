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رئيس مجلس النواب العراقى يصل الكويت في زيارة رسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، مساء اليوم الاربعاء، الى دولة الكويت في زيارة رسمية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع ، إن "رئيس مجلس النواب العراقى وصل، قبل قليل، الى الكويت"، مشيراً الى أن "الزيارة هي رسمية".

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ومن المقرر أن يلتقى الحلبوسي ، عددا من المسؤولين الكويتيين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".

 

 

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