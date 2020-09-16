البحرية المغربية تحبط محاولة 186 شخصا الهجرة بطريقة غير مشروعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية، من ضبط 186 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير مشروعة بعرض البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
وقد تم نقل المعنيين جميعا، وأغلبهم من دول جنوب الصحراء، إلى مختلف موانئ المملكة بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة على متن قوارب البحرية الملكية المغربية .
وفي سياق متصل، تمكنت البحرية الملكية من ضبط زورق شراعي، ودراجتين ناريتين مائيتين (Jet-Ski)، وقارب سريع، كانت تستخدم في تهريب المخدرات بعرض المتوسط.
وقد أدت هذه العملية إلى ضبط المهربين، وهم 3 مواطنين إسبان ومغربيّان، إضافة إلى ضبط طن من مخدر الحشيش، حيث تم تسليم المخدرات والأشخاص المضبوطين إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
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