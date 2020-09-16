شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون جنوب السودان يعلن إقالة وزير المالية ورئيس مؤسسة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الرسمي في جنوب السودان اليوم الأربعاء أن الرئيس سلفا كير أقال وزير المالية سلفاتوري قرنق وعين مكانه أثيان دينق أثيان. Advertisements وقال التلفزيون إنه تقرر أيضا تعيين بول رينج مورويل رئيسا لمؤسسة النيل للبترول المملوكة للدولة محل شول دينق أبيل. ولم يورد الرئيس سببا للتعديلات.

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