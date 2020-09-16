شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار فى محطة محروقات بريف الحسكة فى سوريا وأنباء عن سقوط ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، انفجار في محطة محروقات بريف الحسكة فى سوريا وأنباء عن ضحايا. كان قد جرح شخصان بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب سوريا، حسب ما ذكر الهلال الأحمر السورى، ونشرته العربية الإخبارية.

وأضافت صفحة الهلال الأحمر، أن صوت انفجار سمع في حي المطار في المدينة، فتوجهت فرق الإسعاف الأولي فيه إلى المكان و"نقلت مصابا باتجاه المركز ليتلقى الإسعافات الأولية العاجلة ضمن النقطة الطبية، وآخر إلى المشفى".

وذكرت العربية، أن العبوة "زرعها إرهابيون في سيارة كانت مركونة بالقرب من حديقة المطار بحي المطار في المدينة"، دون أن ترد معلومات إضافية عن الجهة التي تقف خلف التفجير.