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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحدد موعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في 3 مدن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت الإدارة العامة للمرور، موعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة في ثلاث مدن جديدة.
وقال المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن تطبيق الرصد الإلكتروني سيبدأ بعد سبعة أيام في (الدمام – الظهران – الخبر).
يذكر أن وزارة النقل كشفت في وقت سابق، عن أن نسبة إجراءات السلامة المرورية ارتفعت على الطرق بنسبة 56,73% خلال الشهر الماضي، وذلك بفضل تنفيذ عدد من المشروعات عبر مبادرة رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المشروعات والمبادرات تمثلت فيما يلي:
– إنشاء سياج سلكي “عالي الشد” على الطرق بطول 147 كم.
– تجهيز الطرق بتقنية الاهتزازات التحذيرية بواقع 2000كم.
– إنشاء الحواجز الواقية على ما مجموعة 62 كم .
– معالجة التقاطعات المرورية الخطرة.
وأضافت وزارة النقل أن هذه المشروعات والمبادرات ساهمت في انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 9,4% وتراجعت الحوادث المرورية بنسبة 41,1% مقارنة بنفس الفترة في شهر أغسطس من العام 2019م.
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