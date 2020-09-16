شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحدد موعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في 3 مدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، موعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة في ثلاث مدن جديدة.

وقال المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن تطبيق الرصد الإلكتروني سيبدأ بعد سبعة أيام في (الدمام – الظهران – الخبر).

يذكر أن وزارة النقل كشفت في وقت سابق، عن أن نسبة إجراءات السلامة المرورية ارتفعت على الطرق بنسبة 56,73% خلال الشهر الماضي، وذلك بفضل تنفيذ عدد من المشروعات عبر مبادرة رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المشروعات والمبادرات تمثلت فيما يلي:

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– إنشاء سياج سلكي “عالي الشد” على الطرق بطول 147 كم.

– تجهيز الطرق بتقنية الاهتزازات التحذيرية بواقع 2000كم.

– إنشاء الحواجز الواقية على ما مجموعة 62 كم .

– معالجة التقاطعات المرورية الخطرة.

وأضافت وزارة النقل أن هذه المشروعات والمبادرات ساهمت في انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 9,4% وتراجعت الحوادث المرورية بنسبة 41,1% مقارنة بنفس الفترة في شهر أغسطس من العام 2019م.