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شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: المملكة الأولى بالشرق الأوسط في استخدام تقنية «الاهتزازات التحذيرية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة النقل، أن المملكة هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط ومن أول خمس دول بالعالم في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية للمركبات.
ونشرت وزارة النقل، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، “إنفوجرافيك” يوضح مزايا هذه التقنية الحديثة والمتطورة.
وأشارت وزارة النقل، إلى أن من مزايا هذه التقنية تنبيه قائدي المركبات من خلال اهتزاز المركبة عند خروجها عن المسار.
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