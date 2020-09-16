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شاهد.. تدفق الشلالات في المخواة بمنطقة الباحة

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله تدفق شلالات المخواة في منطقة الباحة، بعد هطول الأمطار على المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة طقس اليوم الأربعاء أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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وأشار تقرير الأرصاد بشأن توقعات طقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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