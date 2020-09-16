شكرا لقرائتكم خبر عن محلل إماراتى يكشف كيف تؤثر قضية فساد الخليفى على صورة قطر خارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائل الجوابرة، المحلل الاقتصادى الإماراتى، أن القضية التي ينظرها القضاء السويسرى بشأن فساد ناصر الخليفى، مدير مجموعة بى إن سبورت، تفضح حجم الرشاوى التي يتورط فيها النظام القطرى، موضحا أن هذه القضية تؤثر بشكل كبير على صورة الدوحة أمام المجتمع الدولى.

وقال المحلل الاقتصادى الإماراتى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الدوحة متورطة في العديد من عمليات الفساد والرشاوى والتي ظهرت بشكل واضح بعد أن فازت قطر بحقوق استضافة كأس العام 2022، لافتا إلى أن الفساد منتشر بشكل كبير داخل المجتمع القطرى، ويتورط فيه مسئولون كثيرون في قطر.

ولفت المحلل الاقتصادى الإماراتى إلى أن قضية الفساد المتورط فيها ناصر الخليفى قد تؤدى في النهاية إلى سحب استضافة كأس العالم من قطر أو تأجيله، لافتا إلى أن هناك دولا عديدة تستعد لاستضافة كأس العالم المقبل بدلا من قطر.