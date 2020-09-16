البرهان يطلع على ترتيبات التوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على الترتيبات الجارية للاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية).

جاء ذلك لدى لقاء البرهان، اليوم الأربعاء في الخرطوم، مع توت قلواك رئيس لجنة الوساطة من جنوب السودان مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية.

وقال قلواك - في تصريح صحفي- إنه سلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، رسالة من رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتعلق بدعوته لحضور التوقيع النهائي على اتفاق السلام بجوبا، في الثالث من أكتوبر المقبل.

وأشار قلواك إلى أن وفد مقدمة من "الجبهة الثورية"، سيصل غدا إلى الخرطوم، حاملا رسالة السلام للشعب السوداني، الذي صبر لأكثر من عام على عملية التفاوض بجوبا، موضحا أن لجنة الوساطة ستوجه الدعوة لرؤساء وحكومات منظمة الإيجاد وأصدقاء السودان لحضور الاحتفال التاريخي.

وأعرب قلواك عن مواساة حكومة وشعب دولة جنوب السودان للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد.