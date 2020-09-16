شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: مستعدون لمواصلة دعم السودان لمواجهة أثار الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بزيارة سفير السودان علي بن أبي طالب عبد الرحمن محمود مندوباً جمهورية السودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، معربا عن استعداد منظمة الصحة العالمية استمرار دعمها للحكومة السودانية للخروج من أزمة الفيضانات الأخيرة، فضلا عن دعمهم في مواجهة الأوبئة ودعم نظام الصحة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "إن منظمة الصحة العالمية تقف على استعداد لمواصلة دعمها للحكومة في الاستجابة للفيضانات الأخيرة ؛ ومنع انتشار الملاريا والكوليرا وتقوية النظام الصحي".

وأعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أن مناسيب النيل واصلت انخفاضها ، بينما ظل منسوب محطة شندى فى أعلى مستوياته، مؤكدة أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم الأربعاء، سيكون فى حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواى فى حدود 150مليون متر مكعب.

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وسجلت محطة مدنى اليوم 19.70 متراً ويتوقع أن تستقر فى ذات المنسوب، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.56 مترا، ويتوقع أن تسجل غدا 18.55 مترا، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.34 مترا وتستقر الأربعاء فى ذات المنسوب، بينما سجلت محطة شندى 18.33 مترا ويتوقع أن تستقر فى ذات المنسوب الأربعاء وغد الخميس.

وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.62 مترا، وترتفع إلى 15.65 متراً، وتوالى الارتفاع يوم الخميس الى 15.74 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.14 مترا وتنخفض غدا إلى 15.04 متراً، ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.