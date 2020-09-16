شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 232 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، إنه تم تسجيل 232 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 48 ألفًا و966 مصابًا.
وأضاف فورار - في مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ - : "أن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الفيروس بلغ 1645 حالة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 34 ألفًا و517 حالة"، مشيرًا إلى أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، فضلًا عن تواجد 31 مريضًا بالعناية المركزة.
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر؛ بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب كورونا ليصبح من 11 مساءً إلى 6 صباحًا في 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 30 ولاية أخرى.
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