السودان تعلن رفع الحظر المرتبط بجائحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية.

وأكدت اللجنة - في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم /الأربعاء/ - أهمية مراعاة التدابير الصحية اللازمة والتقيد بالموجهات التي تصدر من وزارة الصحة للحد من انتقال الوباء وانتشاره بين المواطنين، خاصة مع تزايد احتمالات انتشار المزيد من الأوبئة.

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وأشارت إلى أهمية تنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها؛ لتخفيف الأضرار على المواطنين، محذرة من أن خطر الجائحة لم ينقشع بعد لذلك يجب الحرص على إتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالموجهات العامة.



يُشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في السودان قد سجلت تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.