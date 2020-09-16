شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تسجيل 3895 حالة شفاء من الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 82 حالة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ تسجيل 4224 إصابة جديدة و80 حالة وفاة بفيروس كورونا.

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