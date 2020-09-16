شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الري السودانية: مناسيب النيل تواصل انخفاضها التدريجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أن مناسيب النيل واصلت انخفاضها في معظم الأحباس.
وأوضحت لجنة الفيضانات بوزارة الري - في بيان اليوم الأربعاء، أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد /الخميس/ سيكون في حدود 595 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 125 مليون متر مكعب.
وتوقعت أن تسجل المناسيب ليوم غد إما انخفاضًا أو استقرارًا في معظم القطاعات، داعية الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر؛ حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.
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