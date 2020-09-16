شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب أبوظبي للاستثمار يفتح مكتبا في تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الأربعاء إن مكتب أبوظبي للاستثمار سيفتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب، وذلك عقب تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وأضاف في بيان على تويتر أن مكتب تل أبيب سيكون "الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية".