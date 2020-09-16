شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة الأردنية اليوم /الأربعاء/ 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3852 حالة. وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و171 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2337 حالة.

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