شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وجنوب إفريقيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائى بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي مع وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون وسبل تطويره.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/، اليوم /الأربعاء/ - أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أعمال مجموعة العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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