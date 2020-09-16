شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ كاتيوشا بالمنطقة الخضراء بالعراق دون تسجيل خسائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء على عمارة سكنية في مجمع القادسية.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، " أنه لم تسجل اضرار أو خسائر جراء سقوط الصاروخ"، مشيرة إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من منطقة حي العامل بالقرب من جامع الهادي".
وكانت صفارات الانذار انطلقت من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، بالتزامن مع سقوط الصاروخ في المنطقة الخضراء.
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