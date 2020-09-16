شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 621 إصابة جديدة و31 وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 982 حالة و31 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العال - وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - : "إن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 5 ملايين و 868 ألفًا و149 فحصًا مخبريًا دقيقًا"، موضحًا أن ما يستلزم إجراء الحجر الصحي وما يتبعه هو أن يخالط الشخص آخر مصابًا بالمرض، دون وقاية ولمدة طويلة.

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