شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع المختصين فى مجال الرعاية الصحية بليبيا للتصدى لجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من العاملين والمؤثرين في القطاع الصحي من كل أنحاء ليبيا في كل من طرابلس وبنغازي وسبها في الاجتماع الأول ضمن سلسلة اجتماعات تدعمها الأمم المتحدة للمختصين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك من خلال لقاءات متزامنة عبر الاتصال المرئي.

تهدف هذه المبادرة، التي تقودها نخبة من العاملين في القطاع الصحي بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى تعزيز الاستجابة لـجائحة كورونا (كوفيد 19) ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الثغرات في تقديم الخدمات على المستوى الفني. وستسهم هذه النقاشات في زيادة الوعي حول الاحتياجات، وتخطيط الاستجابة للقضايا المتعلقة بالجائحة أملاً في بناء آليات طويلة الأجل للتعاون في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد.

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وخلال جلسة التشاور الأولى التي انعقدت في 12 أيلول/ سبتمبر، عمل 28 مشاركاً من مختلف المدن في جميع أنحاء البلاد على تحديد الاحتياجات ومناقشة المبادرات المشتركة لتعزيز سبل الوقاية من الوباء والكشف عنه وإدارة الاستجابة للوباء. والتزم المشاركون بالتعاون في جميع أنحاء البلاد ومع الأطراف الدولية بهدف مكافحة جائحة كورونا والتقليل من مخاطرها.

هذا ودعا المشاركون جميع الليبيين إلى احترام العاملين في مجال رعايتهم الصحية وحمايتهم، من خلال تسليط الضوء على العنف والمخاطر الأمنية السائدة التي تواجه العاملين في المجال الطبي.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوحدة الهدف والالتزام اللذين أظهرتهما المجموعة التي ستلتقي مجدداً في غضون أسبوعين لمواصلة جهودها.