شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسلم الكويت رفات 21 كويتياً عثرت عليها السلطات فى محافظة المثنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت سفارة جمهورية العراق فى الكويت بمراسم تسليم رفات 21 كويتياً عثرت عليها السلطات العراقية المختصة بمحافظة المثنى. وقد حضر عن الجانب العراقى اللواء حازم الفريجى ممثل وزارة الدفاع العراقية، وعن الجانب الكويتى حضر ربيع العدسانى ممثل وزارة الخارجية الكويتية. وأوضحت الخارجية العراقية أن المراسم جرت بحضور مكتب الصليب الأحمر فى دولة الكويت. Advertisements جدير بالذكر أن العراق يولى هذا الملف اهتماماً كبيراً لغرض إنهائه، وطى هذه الصفحة الإنسانية المؤلمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسلم الكويت رفات 21 كويتياً عثرت عليها السلطات فى محافظة المثنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.