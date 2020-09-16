إعصار "سالي" وانخفاض المخزونات يعززان مكاسب النفط

جعفر قاسم/الخليج 365

عزز النفط الخام مكاسبه، الأربعاء، مرتفعا لأعلى مستوى في أسبوعين، بدعم من توقف جزء من إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، بسبب الإعصار "سالي" وانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة (16: 23 ت. غ)، كانت عقود خام برنت القياسي لبحر الشمال، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، تتداول عند 42.16 دولارا للبرميل بزيادة 1.63 دولار أو بنسبة 4.02 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر/تشرين الأول، بمقدار 1.74 دولار أو بنسبة 4.55 بالمئة إلى 40.12 دولارا للبرميل.

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في وقت سابق من تعاملات اليوم، بلغ خاما برنت والأمريكي 42.23 دولارا و40.12 دولارا على الترتيب، وهو أعلى مستوى للخامين القياسيين منذ 4 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ولليوم الثاني على التوالي، تتخطى مكاسب النفط 4 بالمئة، بعدما دفعت عاصفة "سالي" الاستوائية التي تقترب من السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية للولايات المتحدة، شركات النفط إلى إجلاء موظفين وإغلاق منصات لها في خليج المكسيك، أدى الى تعطل ربع الإنتاج في الخليج.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات إدارة مركز معلومات الطاقة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.4 ملايين برميل لتنزل عن مستوى 500 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات المحللين بارتفاع المخزونات بمقدار 1.3 مليون برميل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.