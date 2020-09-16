بدعم تركي.. مشروع "رزق حلال" لـ 75 لبنانيا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

اختتمت جمعية أهلية لبنانية، الأربعاء، مشروعا مدعوما من وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، لتدريب 75 شابا على تأسيس مشروعات صغيرة.

جاء ذلك في بيان لـ"مجموعة بسمة الدولية للمساعدات الإنسانية" (أهلية)، عقب اختتام مشروع حمل اسم "رزق حلال".

وبدعم من "تيكا" حسب البيان، استهدف المشروع 75 شخصا من منطقة المغيرية بإقليم الخروب في محافظة جبل لبنان "ضمن إطار التنمية الاقتصادية وتدريب الأشخاص وتمتين مهاراتهم لتأسيس مشاريع صغيرة".

وأوضح البيان أنه تم تدريب عدد من الشباب على تربية النحل، تلا ذلك تنظيم دورة متخصصة لهم في ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات صغيرة.

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كذلك، تم تدريب سيدات على مبادئ تربية الدواجن وأصولها، وأعقب ذلك دورة تدريبية لهن حول إدارة الأعمال للانطلاق بمؤسساتهم، حسب البيان.

وشهد حفل اختتام المشروع، كلمات لممثلي الوكالة التركية وبلدية المغيرية، تبعها تسلم المشاركين معدات تساعدهم على بدء مشاريعهم، تضمنت 50 قفيرا للنحل، و75 دجاجة، وكميات من العلف ومستلزمات أخرى.

كما تضمن الحفل كلمة لغولشان صغلام، مديرة مجموعة "بسمة" الدولية، التي ستتابع عمل المتدربين للاطلاع على تقدم المشاريع المقرر أن ينشئوها.

وشدد جميعهم في كلماتهم على أهمية هذا النشاط ودوره في مساندة العائلات اللبنانية التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة، خاصة عقب انفجار مرفأ بيروت.

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