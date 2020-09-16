الدولية للهجرة: تقديم مساعدات لأكثر من 192 ألف يمني

اليمن /الخليج 365

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، اعتزامها تقديم مساعدات منقذة للحياة إلى أكثر من 192 ألف نازح في محافظات اليمن.

وقالت المنظمة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "اليمن يعاني من أخطر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 80 في المائة من السكان (24.1 مليون شخص) إلى المساعدات الإنسانية والحماية".

وأضافت: "ستقدم مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 192 ألفا من النازحين والمجتمعات المتأثرة بالصراع في اليمن"، دون تحديد موعد أو ذكر أسماء المحافظات.

وأوضحت أن "احتياجات الصحة والحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي في اليمن هي الأكثر شيوعاً"، دون تفاصيل أكثر.

Advertisements

وأشارت إلى وجود "6.4 ملايين يمني بحاجة إلى المأوى، و17.8 مليونا بحاجة إلى مساعدات المياه والصرف الصحي".

وتابعت: " يحتاج 19.7 مليون يمني إلى الحصول على الرعاية الصحية في ظل تعطل نصف مرافق الرعاية الصحية التي تعمل".

ومنذ نحو 6 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي ، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.