عبر تركيا.. 6 شاحنات مساعدات أممية تتجه إلى إدلب

هطاي / الخليج 365
أرسلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 6 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب السورية عبر تركيا.
وذكر مراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية، عبر معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر "باب الهوى".
ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها شمال غربي سوريا.
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