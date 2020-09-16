قطر.. "الوزراء" يوافق على إنشاء وكالة للأمن السيبراني

الخليج 365
وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، "وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني".
وأوضحت أن "مشروع القرار يأتي في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات، وتوحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة، والمحافظة على الأمن الوطني السيبراني".
وفي مايو/أيار 2017، تعرض الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية، وحسابها عبر موقع تويتر، إلى الاختراق داخل قطر وفي منطقة الشرق الأوسط.
وعقب ذلك، أعلنت الدوحة التحقيق فيما وصفته باختراق "من جهة غير معروفة" لوكالة الأنباء الرسمية، التي نشرت آنذاك تصريحات نسبت لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالتعامل الأمريكي تجاه إيران، ونفتها الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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