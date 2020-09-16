الطيبي يدعو إسرائيل لتحقيق السلام مع مواطنيها العرب أولاً

زين خليل/الخليج 365

دعا النائب العربي بالكنيست (البرلمان) أحمد الطيبي، الأربعاء، إسرائيل إلى تحقيق السلام مع مواطنيها العرب أولاً.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر للطيبي النائب عن "القائمة المشتركة" (تحالف يضم 4 أحزاب عربية في إسرائيل) معلقا على توقيع إسرائيل اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين.

وكتب النائب العربي: "أقترح أولا تحقيق السلام مع 20 بالمائة من المواطنين: المواطنين العرب. وأن يشمل اتفاق السلام بندا واحدا فقط: جميع المواطنين في إسرائيل سواسية".

ويواجه المواطنون العرب في إسرائيل عنصرية وتهميشا وإقصاء في شتى مناحي الحياة زادت حدته خلال السنوات الأخيرة.

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ويبلغ عدد المواطنين العرب في إسرائيل مليونا و930 ألفا، يشكلون ما يزيد عن 20 بالمائة من السكان، وفق آخر إحصاء رسمي.

وينحدر العرب في إسرائيل من نسل نحو 154 ألف فلسطيني، لم يغادروا أراضيهم إبان النكبة.

والثلاثاء، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض واشنطن "معاهدة سلام" مع الإمارات، و"إعلان سلام" مع البحرين بحضور وزيري خارجية الدولتين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.