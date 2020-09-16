غزة.. "IHH" توزّع طرودا غذائية على عائلات فقيرة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، الأربعاء، طرودا غذائية على عائلات فقيرة في قطاع غزة، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال مسؤول الإعلام في فرع "IHH" بغزة، محمود الشرفا، للأناضول، إن الهيئة قدمت 1200 طرد غذائي لعائلات فقيرة في القطاع، لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف: "الهيئة بصدد توزيع مزيد من المساعدات خلال الأيام القادمة على أهالي القطاع الذين يعانون من الحصار وجائحة كورونا".

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ولفت إلى أنه "منذ بدء دخول فيروس كورونا لغزة، نفذت الهيئة العديد من المشاريع الإنسانية للوقوف بجانب أهالي القطاع، فوزعت طرودا غذائية، ومواد تنظيف، ووجبات طعام ساخنة".



ووفق وزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في قطاع غزة، منذ مارس/ آذار الماضي إلى 2100 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 16، ووصل عدد المُتعافين إلى 356.



ويعاني قطاع غزة، نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى أزمة كهرباء حادة، وتصاعد لمعدلات الفقر والبطالة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 2006.



وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة "حماس") حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف تفشي كورونا داخل المجتمع.

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