شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاح لن ينهي جائحة كورونا المدمرة، وأن أوروبا ستشهد ارتفاعاً في العدد اليومي للوفيات؛ بسبب فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين أكتوبر ونوفمبر.

Advertisements

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ، إنه من غير المعروف ما إذا كان لقاح محتمل سيساعد جميع الفئات العمرية.

وتابع كلوغ “أسمع طوال الوقت أن اللقاح سيكون نهاية الوباء.. بالطبع لا! إننا حتى لا نعرف إن كان هذا اللقاح سيساعد جميع الفئات السكانية وكل الحالات.. ثمة إشارات حتى الآن تنفي ذلك. ماذا لو تطلب الأمر أن نبحث عن لقاحات مختلفة؟ أنه كابوس لوجستي!”، حسب صحيفة “ديلي ستار”.

وأضاف: “نهاية الوباء هي اللحظة التي نتعلم فيها كمجتمع كيف نتعايش مع هذا الوباء”، مضيفا ستصبح الأمور أكثر صعوبة في أكتوبر ونوفمبر، سنشهد المزيد من الوفيات”.