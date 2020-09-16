شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع «مشغولات ذهبية» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” في جمرك الميناء الجاف بالرياض، وفق الضوابط والاشتراطات الموضحة أدناه: – دفع مبلغ التأمين الإلزامي – إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة – دفع عمولة السعي وقيمة البيع Advertisements – إخراج البضاعة المباعة خلال 5 أيام – الالتزام بالتعليمات الاحترازية للوقاية من كورونا

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