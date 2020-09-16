الهجمات مستمرة... قتلى من "قسد" الموالية لوشنطن بعمليات مختلفة في سوريا

وقالت وكالة "سانا" السورية أن هجوما بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة خلف عددا من القتلى والمصابين في صفوف ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في ريفي الرقة ودير الزور.

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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في محافظ الرقة تأكيدها "مقتل اثنين من مسلحي ميليشيا "قسد" برصاص مجهولين قرب بلدة تل السمن شمال الرقة بالتوازي مع انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للميليشيا في محيط قرية أبو شارب بالريف ذاته".

فيما ذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة استهدفت مبنى ما يسمى دار المرأة التابع لميليشيا "قسد" في بلدة السوسة شرق دير الزور مبينة أن عناصر الميليشيا فرضت طوقا أمنيا حول المبنى ولم ترشح معلومات عن وقوع قتلى ومصابين وحجم الأضرار هناك.

وقتل أمس الأول أربعة عناصر من مسلحي "قسد" وأصيب عدد آخر في هجمات على محاور تحركهم ومقراتهم في قرية الفج بريف ناحية الهول شرق مدينة الحسكة وعلى أحد مقرات الميليشيا في محيط منطقة السكن الشبابي بمدينة الرقة وقرب بلدة الكشكية شرق دير الزور.

وتتصاعد العمليات ضد قسد بشكل يومي، ما يؤدي إلى مقتل العديد من عناصرها.