وقالت وكالة "سانا" السورية أن هجوما بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة خلف عددا من القتلى والمصابين في صفوف ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في ريفي الرقة ودير الزور.
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فيما ذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة استهدفت مبنى ما يسمى دار المرأة التابع لميليشيا "قسد" في بلدة السوسة شرق دير الزور مبينة أن عناصر الميليشيا فرضت طوقا أمنيا حول المبنى ولم ترشح معلومات عن وقوع قتلى ومصابين وحجم الأضرار هناك.
وقتل أمس الأول أربعة عناصر من مسلحي "قسد" وأصيب عدد آخر في هجمات على محاور تحركهم ومقراتهم في قرية الفج بريف ناحية الهول شرق مدينة الحسكة وعلى أحد مقرات الميليشيا في محيط منطقة السكن الشبابي بمدينة الرقة وقرب بلدة الكشكية شرق دير الزور.
وتتصاعد العمليات ضد قسد بشكل يومي، ما يؤدي إلى مقتل العديد من عناصرها.
كانت هذه تفاصيل خبر الهجمات مستمرة... قتلى من "قسد" الموالية لوشنطن بعمليات مختلفة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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