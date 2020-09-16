مصر... نسبة المشاركة في انتخابات الإعادة بالشيوخ 10%

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة، إن نسبة المشاركة في انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بلغت 10% حيث أن عدد المقيدين في جداول الانتخابات 28 مليونا حضر منهم 2 مليون ناخب، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

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وذلك خلال المؤتمر الصحفي للهيئة العليا للانتخابات الذي أعلن خلاله النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وقال لاشين إن عدد من كان يحق لهم التصويت في جولة الإعادة، 28 مليون و217 ألفا، حضر منهم 2 مليون و884 ألفا.

وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 2 مليون و451 ألفا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 433 ألف و53 صوتًا.

وخاض جولة الإعادة 52 مرشحًا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردي في 14 محافظة وهي الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.