وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة، إن نسبة المشاركة في انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بلغت 10% حيث أن عدد المقيدين في جداول الانتخابات 28 مليونا حضر منهم 2 مليون ناخب، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.
© AP Photo / Nariman El-Mofty
وقال لاشين إن عدد من كان يحق لهم التصويت في جولة الإعادة، 28 مليون و217 ألفا، حضر منهم 2 مليون و884 ألفا.
وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 2 مليون و451 ألفا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 433 ألف و53 صوتًا.
وخاض جولة الإعادة 52 مرشحًا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردي في 14 محافظة وهي الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... نسبة المشاركة في انتخابات الإعادة بالشيوخ 10% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.