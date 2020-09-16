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القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة دون طيار تابعة للحوثيين

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© Photo / ADALAA FORCES

ذكر ذلك المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، وقال إن "مصادر عسكرية ميدانية أفادت برصد طائرة مسيرة حوثية حلقت في سماء مدينة الدريهمي وسرعان ماتم التعامل معها، وأسقطها أفراد القوات المشتركة".

وتابع: "كانت القوات المشتركة قد أسقطت طائرتين مسيرتين للمليشيات الحوثية في 5 سبتمبر/ أيلول في المديرية نفسها التي شهدت إسقاط عدد من طائرات مماثلة سيرتها المليشيات ضمن خروقاتها المتصاعدة وتصعيدها العسكري في الحديدة".

وتواصل القوات اليمنية المشتركة هجمات على مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله بغية استعادتها ضمن معارك تدور على الساحة اليمنية منذ نحو ست سنوات.

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وبفعل المعارك التي تخوضها القوات اليمنية المشتركة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده ضد الجماعة وحلفائها بات اليمن يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم. فبحسب بيانات الأمم المتحدة، سقط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

© Sputnik /

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